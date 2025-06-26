Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.

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