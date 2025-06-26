Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.
Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.
Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.
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