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        Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor

        Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 16:24 Güncelleme: 26.06.2025 - 16:34
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        Hatay Defne'de kırsal afet konutlarının yapımı sürüyor
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        Hatay'ın Defne ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 85 kırsal afet konutunun inşası devam ediyor.

        Hatay Valiliğinin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Balıklıdere ve Aknehir Mahallelerinde yapımı süren 85 konutluk projeyi yerinde inceledi.

        Masatlı, çalışmalarla ilgili yetkililerden de bilgi aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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