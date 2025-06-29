İskenderun'da karate turnuvası düzenlendi

Ödül törenine İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel​​​​​​​ de katıldı.

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