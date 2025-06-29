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        İskenderun'da karate turnuvası düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:38 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:38
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        İskenderun'da karate turnuvası düzenlendi
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü dolayısıyla karate turnuvası düzenlendi.

        Türkiye Karate Federasyonunca, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvaya 8 ilden yaklaşık 400 öğrenci katıldı.

        İki gün süren organizasyonda dereceye giren sporculara madalya verildi.

        Ödül törenine İskenderun Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel​​​​​​​ de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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