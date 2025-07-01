Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

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