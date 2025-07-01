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        Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 08:38 Güncelleme: 01.07.2025 - 09:08
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        Hatay'da devam eden orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.

        Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

        Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

        Dün Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyümüş, 3 mahalle tedbir amaçlı tahliye edilmişti.

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        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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