Hatay'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları nakil bekleyen hastalara umut olacak

Gezici'nin Dörtyol Devlet Hastanesinde operasyonla alınan karaciğer ve böbrekleri, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Malatya'daki Hastanelerde organ bekleyen hastalara gönderildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Dörtyol Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde beyin kanaması teşhisiyle tedavi gören Haldun Gezici'nin beyin ölümü gerçekleşti.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen 36 yaşındaki kişinin karaciğer ve iki böbreği nakil bekleyen hastalara umut olacak.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.