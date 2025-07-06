İskenderun'un düşman işgalinden kurtuluşunun 87. yıl dönümü kutlandı

Törene, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Açık da katıldı.

İskenderun'u ülkenin "göz bebeği kenti" haline getirmek için çalışmaları sürdüreceklerini belirten Dönmez, "Hep birlikte, milletçe gelecek hedeflerimize doğru kararlılıkla ilerlerken devraldığımız değerli mirası aynı yüksek bilinçle koruyor, birlik ve beraberliğimiz için yaşama birliğimizi devam ettiriyoruz." dedi.

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