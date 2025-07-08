Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkanlara veda programı

Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığında tayini çıkan mahkeme başkanları ve üyelere veda programı düzenlendi.

Hatay İdare Mahkemesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2023 yılı ağustos ayında Hatay İdare Mahkemelerine ataması yapılan mahkeme başkanları ve üyelerin, 2 yıllık görev süresinin tamamlandığı hatırlatıldı.

Görev süreleri boyunca, özellikle depremden sonra hasar tespit dosyalarında gece gündüz demeden fedakarca çalışan yargı mensupları onuruna veda yemeği düzenlendiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Depremin oluşturduğu olumsuz koşullar altında özveriyle çalışan yargı mensupları, depremzede Hataylılara yardımcı olabilmenin sevinç ve gururuyla yeni görev yerlerine uğurlandı. Depremin büyük bir yıkım oluşturduğu ve on binlerce binanın hasar gördüğü Hatay'da, idare mahkemeleri bünyesinde 2 yıllık süre içinde yaklaşık 30 bin dosya karara bağlandı. Çoğunluğunu hasar tespit davalarının oluşturduğu dosya yükü hızlıca eritilerek, yargı süreci devam eden hasarlı binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının bir an önce tamamlanması sağlandı. Bunun yanında hatalı hasar tespiti yapılması nedeniyle yıkım tehdidi altında olan binaların hasar tespiti ve yıkım işlemleri de iptal edilerek milli ekonomiye de büyük katkı sağlandı. Hatay İdare Mahkemelerince, 2023 yılı ağustos ayından itibaren hızlıca keşif planlamaları yapılarak, mahkemelik olan binaların hasar tespit işlemleri, adeta zamanla yarışılarak yeniden yapıldı. Bu suretle yeniden imar faaliyetlerinin başlanmasında da büyük pay sahibi olundu. Hafta sonları da dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında dahi devam eden yargısal faaliyetlerle vatandaşların adalet beklentisi yerine getirilmiş oldu. Kendileri de depremzede vatandaşlar gibi konteynerlerde kalan hakimler, deprem şartlarına rağmen hiçbir yılgınlık göstermeksizin olağanüstü bir çalışma ortaya koydu. Fedakarca ve özveri ile çalışan Hatay İdare Mahkemelerinin halihazırda görev yapan ve tayini çıkan başkan ve üyeleri ile tüm yargı çalışanlarına teşekkür ederiz."