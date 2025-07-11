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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2025 - 21:38 Güncelleme: 11.07.2025 - 21:44
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin (HMKÜ) 2024-2025 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni gerçekleştirildi.

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Tayfur Sökmen Yerleşkesi'ndeki törende yaptığı konuşmada, mezun olan gençlerin, yıllar süren gayretin, kararlılığın, özverinin ve ilme duyulan derin inancın meyvesini bugün alacaklarını, ülkenin nitelikli insan potansiyeline dahil olacaklarını ve güçlerine güç katacağını söyledi.

        Eğitimin önemine değinen Masatlı, "Eğitim, geçmişte olduğu gibi günümüz dünyasında da, toplumlar için stratejik bir öneme sahiptir. Bu öneme binaen eğitime dair bakış açımızı çok geniş tutmak zorundayız çünkü eğitim, bir öğretim sürecinden çok daha fazlasıdır ve insan ve toplum hayatında çok boyutlu bir dönüşümün en temel unsurudur." dedi.

        Vali Masatlı, ilin simge değerlerinden olan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalarla, kente ve ülkeye büyük kazanımlar sağladığını belirtti.

        Mezun olan öğrencileri onları yetiştiren ailelerini ve hocalarını kutlayan Masatlı, şöyle devam etti:

        "Üniversitelerimizden mezun olan her gencimiz, sadece kendi geleceğini değil, ülkemizin geleceğini de şekillendirecek bir potansiyele sahip olmalıdır. Tasarlayabilen, üretebilen ve katma değer oluşturabilen bir gençlik, en büyük arzumuzdur. Günümüz bilgi ve teknoloji dünyasının dinamikleriyle gençlerimizi yetiştirirken, onlara sadece akademik donanım kazandırmakla yetinemeyiz. Her birini özgüvenli, erdemli, dayanışma kültürüne sahip, milli, evrensel ve ahlaki değerlerle bütünleşmiş, bireyler olarak yetiştirmek de en öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu niteliklerle yetişen gençlerimiz, ülkemizi her alanda en iyi şekilde temsil ederken insanlığın ivedilikle ihtiyaç duyduğu adalet ve merhamet odaklı büyük nizamı da tesis etmeye muktedir olacaktır."

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren de üniversite ailesi olarak bir dönüm noktasına daha tanıklık etmenin tarifsiz gururunu ve derin sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Üniversitenin akademik yılını başarıyla tamamlayan 1290 öğrenciyi tebrik eden Eren, "Her bir mezunumuz, yalnızca kendi hayatında yeni bir sayfa açmakla kalmıyor, aynı zamanda bu topraklara umut, ışık ve diriliş taşıyor. Bu büyük başarıda emeği geçen başta fedakar aileler olmak üzere, onları sabır ve sevgiyle şekillendiren kıymetli akademisyenlerimize ve tüm idari personelimize yürekten teşekkür ediyorum." dedi.

        Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Etkinlik, mezun olan öğrencilerin kep atma töreniyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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