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        İskenderun'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 10:25 Güncelleme: 14.07.2025 - 10:25
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        İskenderun'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı
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        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı mahallelerdeki iş yeri ve evlerden hırsızlık yaptıkları iddia edilen M.K, A.E. ve Y.A'yı yakaladı.

        Zanlıların adreslerinde çalıntı malzemeler ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. ve Y.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, A.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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