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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 21:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 21:24
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        Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        T.K. idaresindeki 31 ADR 66 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hafiye Öztaş'a (75) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Öztaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Öztaş'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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