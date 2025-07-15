Hatay'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
T.K. idaresindeki 31 ADR 66 plakalı otomobil, Antakya-Reyhanlı yolunun Narlıca Mahallesi mevkiinde yolun karşısına geçmeye çalışan Hafiye Öztaş'a (75) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Öztaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Öztaş'ın cenazesi, incelemenin ardından morga götürüldü.
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