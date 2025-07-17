Kumlu'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Hatay'ın Kumlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
İbrahim Paç idaresindeki motosiklet, Muharrem Mahallesi'nde bir otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Paç, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaşamını yitiren motosiklet sürücüsünün, Kumlu Belediye Başkanı İbrahim Paç'ın akrabası olduğu öğrenildi.
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