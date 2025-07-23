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        Hatay'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı

        Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 17:21 Güncelleme: 23.07.2025 - 17:21
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        Hatay'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı
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        Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.

        Kuruyer Mahallesi'ndeki taş ocağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 K 8809 plakalı kamyon devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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