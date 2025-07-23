Hatay'da devrilen kamyonun şoförü yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde devrilen kamyonun şoförü yaralandı.
Kuruyer Mahallesi'ndeki taş ocağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 K 8809 plakalı kamyon devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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