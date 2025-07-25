Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlattı.

Vali Yardımcısı Can Atak, bir restoranda düzenlenen programda, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının yerine getirilmesi için sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

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