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        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi

        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 23 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 11:14 Güncelleme: 25.07.2025 - 11:30
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        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce sünnet şöleni düzenlendi
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        Hatay'da Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 23 çocuk için sünnet şöleni yapıldı.

        Vali Yardımcısı Can Atak, bir restoranda düzenlenen programda, Sultan II. Bayezid Vakfı'nın vakfiyesinde yer alan hayır şartının yerine getirilmesi için sünnet şöleni düzenlediklerini söyledi.

        Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da yardımlaşma ve dayanışmanın önemini anlattı.

        Etkinlikte sünnet ettirilen 23 çocuğa bisiklet ve oyuncak hediye edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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