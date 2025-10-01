Habertürk
        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu yakalandı.

        Giriş: 01.10.2025 - 00:19 Güncelleme: 01.10.2025 - 00:19
        Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde bir minibüsü durdurdu.

        Araçtaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.

        Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

