Hatay'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu yakalandı.
Hatay'da yasa dışı yollarla yurda giren 12 Suriye uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun-Belen Otoban girişinde bir minibüsü durdurdu.
Araçtaki Suriye uyruklu 12 kişinin yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi.
Ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptıkları gerekçesiyle 3 şüpheliyi yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.