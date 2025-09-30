Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 15:54 Güncelleme: 30.09.2025 - 15:54
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muammer Aksoy Caddesi'nde yapılan uygulamada, 34 araç kontrol edildi.

        Uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 43 bin 149 lira ceza kesildi.

        Ekipler, 2 motosikleti de çeşitli nedenlerle trafikten men etti.

        Trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla yapılan uygulamaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

