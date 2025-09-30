Samandağ ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muammer Aksoy Caddesi'nde yapılan uygulamada, 34 araç kontrol edildi.
Uygulamada, kurallara uymadığı tespit edilen 3 araç sürücüsüne 43 bin 149 lira ceza kesildi.
Ekipler, 2 motosikleti de çeşitli nedenlerle trafikten men etti.
Trafik güvenliğini sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla yapılan uygulamaların ilçe genelinde aralıksız devam edeceği öğrenildi.
