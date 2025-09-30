Antakya'da "NARVAS" uygulamasında 1 şüpheli yakalandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 1 şüpheli yakalandı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde polis ekiplerince yapılan Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) uygulamasında 1 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İzmir Caddesi'nde NARVAS uygulaması kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi.
Denetimde 392 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı, 135 araç denetlendi.
Ekipler, uygulamada bir otomobilde 5,49 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, dolandırıcılık suçundan aranan 1 kişiyi gözaltına aldı.
Ayrıca 25 sürücüye 120 bin 576 lira ceza kesildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.