        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari 5 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:19 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:19
        Hatay'da firari 5 hükümlü ve 2 şüpheli yakalandı
        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Dörtyol ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 5 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi, şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

