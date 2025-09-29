Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Abdullah Gümüş (18), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 21:57 Güncelleme: 29.09.2025 - 21:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Abdullah Gümüş (18), hayatını kaybetti. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, öğlen saatlerinde Tomruksuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Abdullah Gümüş yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Gümüş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Donald Trump Netanyahu ile görüşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        29 Eylül 2025: Bugün ne oldu?
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Katliam gibi kazada can kayıpları var!
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Bakanlıktan 3 bölge için 'sağanak' uyarısı
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        "Tesir altında kalıyor!"
        "Tesir altında kalıyor!"
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları
        29 Eylül - 5 Ekim haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Kule vinç, binanın üzerine devrildi
        Kule vinç, binanın üzerine devrildi
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat takıma yönelik eleştirileri değer...
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat takıma yönelik eleştirileri değer...
        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuk...
        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuk...
        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...
        Hatay'da otomobilin yayalara çarptığı kazada ölen 3 kişinin kimlikleri bell...