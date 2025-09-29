Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerada
HATAY'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Mehmet Abdullah Gümüş (18), hayatını kaybetti.
Kaza, öğlen saatlerinde Tomruksuyu Mahallesi’nde meydana geldi. Mehmet Abdullah Gümüş yönetimindeki motosiklet, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak ağır yaralanan Gümüş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Gümüş, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kaza ile ilgili soruşturmaya devam ediyor.
