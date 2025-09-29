Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat takıma yönelik eleştirileri değerlendirdi

        Nesine 2. Lig Beyaz Grup ekibi İskenderunspor'un Kulüp Başkanı Hakan Bolat, "Benim bu takımı şampiyonluğa oynatamayacağım doğrudur ama bu şehirde takıma başkanlık yapacak, şampiyonluğa oynatabilecek bir tane yürekli insan varsa hemen kulübü 5 kuruş para almadan devretmeyen namerttir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 17:09 Güncelleme: 29.09.2025 - 17:09
        Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dün deplasmanda Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a 3-1 yenildikleri maçın ardından yapılan eleştirileri değerlendirdi.

        Karşılaşmada iyi mücadele ettiklerini belirten Bolat, "Maç sonucunda İskenderunspor küme düşmedi, hala 2. Lig'deyiz. Maçtan sonra 'yönetim ve hoca istifa' seslerinin yükselmesi, kendini İskenderunspor'un duayeni sananların başka hoca ismi zikretmeleri gerçekten hoş olmadı." ifadelerini kullandı.

        Bolat, şunları kaydetti:

        "Benim bu takımı şampiyonluğa oynatamayacağım doğrudur ama bu şehirde takıma başkanlık yapacak, şampiyonluğa oynatabilecek bir tane yürekli insan varsa hemen kulübü 5 kuruş para almadan devretmeyen namerttir. Ben de o başkanın yanında olurum, tüm desteğimi veririm. Hodri meydan ama bu kulübü yönetmeye talip değilseniz lütfen bizi rahat bırakın. Ben hocalarımın da futbolcularımın da arkasındayım."

