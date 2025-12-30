Habertürk
Habertürk
        Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

        Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde banka hesabını kiralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Giriş: 30.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 30.12.2025 - 11:49
        Hatay'da banka hesabını kullandıran şüpheli yakalandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde banka hesabını kiralayan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, banka hesabını kullandıran A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        İkameti tespit edilen şüpheli operasyonla yakaladı.

        Yapılan incelemede, farklı hesaplardan A.D'nin hesabına 1 milyon 400 bin lira ile 2 milyon lira yatırıldığı tespit edildi.

        Hesaptaki 1 milyon 400 bin liranın başka hesaplara aktarıldığını belirleyen ekipler, 2 milyon liranın da A.D. tarafından döviz ve altına çevrildiğini saptadı.

        Ekipler, 2 milyon liranın Mersin'de dolandırılan 88 yaşındaki M.Y'ye ait olduğunu tespit etti.

        Gözaltına alınan şüpheli A.D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

