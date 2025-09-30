TEKNOFEST Mavi Vatan'da birincilik alan 8 yaşındaki çocuğa takdir plaketi verildi
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, TEKNOFEST Mavi Vatan Resim Yarışması'ndaki İlkokul kategorisinde Türkiye birincisi olan Asya Alyanak'a takdir plaketi verdi.
