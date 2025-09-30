Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Hatay'ın Payas ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 01:57 Güncelleme: 30.09.2025 - 01:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Payas ilçesinde 3 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan tır sürücülerinden K.Y. (24) ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        ABD Başkanı Trump'ın Gazze planı açıklandı
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Türkiye olarak katkı vermeye devam edeceğiz"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        "Rusya uyanıp gerçekleri kabul etmeli"
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan Abraham açıklaması!
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        30 metrelik kuyuda ölü bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı!
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Karanlıkta kalan anlar ortaya çıktı
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Beşiktaş sahasında kaybetmiyor!
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        "KAAN'ın geleceği tek bir ülkenin motoruna bağlı değil"
        Sigorta haftası başladı
        Sigorta haftası başladı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Husumetlilerini öldüren baba-oğul tutuklandı
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Ateş açtı patenle kaçtı!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Okan Buruk'tan Mourinho'ya flaş sözler: Ben daha iyiydim!
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Sumud Filosu'na Türkiye'den yardım
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        Togg'un Almanya'daki fiyatları belli oldu
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        "Taraftarımızla birlikte başaracağız"
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Oscar'lı yıldızla yan yana
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?
        Hangi otomobillerde fiyat değişimi bekleniyor?

        Benzer Haberler

        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerad...
        Hatay'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü; kaza anı kamerad...
        Kule vinç, binanın üzerine devrildi
        Kule vinç, binanın üzerine devrildi
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat takıma yönelik eleştirileri değer...
        İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat takıma yönelik eleştirileri değer...
        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuk...
        Hatay'da esnaf ve iş insanlarına şantaj yaptıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuk...
        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da muhtarlardan yangın ihbarına giden itfaiye ekiplerine sürpriz kutl...
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu
        Hatay'da "Aşina Yüzler" sergisi sanatseverlerle buluşturuldu