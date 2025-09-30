Hatay'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 16 AHM 883 plakalı tır, Payas ilçesi Adana-İskenderun Otoyolu'nda kontrolden çıkarak aynı istikametteki iki tırla çarpıştı.

