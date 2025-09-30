İskenderun'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, "Avrupa Spor Haftası"nda açık hava organizasyonu yapmak istediklerini belirtti.

Yarışmaya katılanlar hem eğlendi hem de spor yaptı.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Pirireis Mahallesi'ndeki Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme ve ip atlama yarışmaları düzenlendi.

