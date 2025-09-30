Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        İskenderun'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Giriş: 30.09.2025 - 09:11 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:34
        İskenderun'da "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerle kutlandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde "Avrupa Spor Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce Pirireis Mahallesi'ndeki Millet Parkı'nda badminton, masa tenisi, halat çekme ve ip atlama yarışmaları düzenlendi.

        Yarışmaya katılanlar hem eğlendi hem de spor yaptı.

        İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, "Avrupa Spor Haftası"nda açık hava organizasyonu yapmak istediklerini belirtti.

        Gündel, etkinliklerde sporcuların, doğada keyifli vakit geçirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

