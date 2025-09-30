İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 22 sürücüye 86 bin 748 lira ceza uyguladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 361 araç ve 118 motosiklet incelendi.

