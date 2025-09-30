Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 09:25 Güncelleme: 30.09.2025 - 09:25
        İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 361 araç ve 118 motosiklet incelendi.

        Ekipler, çeşitli eksikliklerden dolayı 22 sürücüye 86 bin 748 lira ceza uyguladı.

        Uygulamada 2 uyuşturucu hap ve 5 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

