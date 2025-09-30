Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret

        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2025 - 13:00 Güncelleme: 30.09.2025 - 13:00
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret
        Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

        Kuyubaşıoğlu, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.

        Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.

        Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

