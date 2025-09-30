Yeşilay Hatay Şube Başkanı Kuyubaşıoğlu'ndan Büyükşehir Belediye Başkanı Öntürk'e ziyaret
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Yeşilay Hatay Şube Başkanı İbrahim Kuyubaşıoğlu, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.
Kuyubaşıoğlu, ziyarette bağımlılıkla mücadele konusunda yapılan çalışmalarla ilgili Öntürk'e bilgi verdi.
Öntürk de Yeşilay Hatay Şubesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılabilecek ortak çalışmalar değerlendirildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.