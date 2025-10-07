Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
Hatay'ın Belen ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.
Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen çocuklar, "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.
Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.
