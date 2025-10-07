Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu

        Hatay'ın Belen ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2025 - 15:11 Güncelleme: 07.10.2025 - 15:11
        Hatay'da öğrenciler Filistin'e destek için "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu
        Hatay'ın Belen ilçesinde ortaokul öğrencileri, Filistin'e destek olmak için okul bahçesinde "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Sultan 2. Abdülhamid Han Ortaokulu öğrencileri, İsrail'in yürüttüğü soykırım nedeniyle Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için etkinlik düzenledi.

        Etkinlik kapsamında okul bahçesinde bir araya gelen çocuklar, "Gazze" yazılı koreografi oluşturdu.

        Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilere, öğretmenleri de destek verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

