Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2025 - 22:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 22:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da Küresel Sumud Filosu'na destek etkinliği düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Gazze'de 8 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırıları protesto edildi.

        Peygamber Sevdalıları Vakfı öncülüğünde Savaş Mahallesi'nde bir araya gelen katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

        Çocuklar tarafından şiirler okunan etkinlikte katılımcılar, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail'in saldırılarını protesto etti.

        Daha sonra katılımcılar Gazzeliler için dua etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gazze için müzakereler başladı
        Gazze için müzakereler başladı
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        Avukat Serdar Öktem'e silahlı saldırı!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        CANLI | Ertuğrul Doğan, HT Spor'da konuşuyor!
        Yağmurlu günler geliyor
        Yağmurlu günler geliyor
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        6 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Enerjide hedef tam bağımsız Türkiye
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Süper Lig'de 8. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        Kampta şüpheli ölüm! Karısını kazara vurduğunu iddia etti!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        İlk 8 haftaya damga vurdu!
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Savcılık ifadeleri ortaya çıktı
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        Uğurcan Muslera'nın boşluğunu doldurdu
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        İptal edilen golde karar doğru mu?
        Özel forma babaya!
        Özel forma babaya!
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        'Minik Serçe' hayranlarını kırmadı
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        "Bu mücadeleyle şampiyonluğa oynayamaz"
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        Ocakta maaş zamları ne kadar olacak?
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        İstanbul Altın Rafinerisi AŞ ve bağlı şirketlere operasyon
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        'İtalya ile ikincilik için yarışıyoruz'
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        7 Ekim Dolunay'ının burçlara etkisi
        Gazze'de son durum nedir?
        Gazze'de son durum nedir?

        Benzer Haberler

        Elini makineye sıkıştıran çocuğun doku kaybına uğrayan parmakları başarılı...
        Elini makineye sıkıştıran çocuğun doku kaybına uğrayan parmakları başarılı...
        Hatay'da 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Karakuş son yolculuğuna uğurlan...
        Hatay'da 105 yaşında vefat eden Kore gazisi Karakuş son yolculuğuna uğurlan...
        Samandağ Belediye Başkanından Bakan Kurum'a teşekkür
        Samandağ Belediye Başkanından Bakan Kurum'a teşekkür
        Yol açarken uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
        Yol açarken uçuruma yuvarlanan iş makinesinin operatörü öldü
        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü
        Hatay'da toprak kayması sonucu uçuruma yuvarlanan kepçenin operatörü öldü
        Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor
        Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor