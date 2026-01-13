Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tabancayla vurulan genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde ablası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:59
        Hatay'da tabancayla vurulan genç kız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde ablası tarafından tabancayla vurulduğu iddia edilen genç kız tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki konteynerde 7 Ocak'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanan 17 yaşındaki Eylül Mengülloğlu, tedavi altına alındığı Defne Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        Mengülloğlu'nun cenazesi, morga kaldırıldı.

        Annesiyle yaşadığı konteynerde ablası E. Mengülloğlu (19) tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandığı öne sürülen Eylül Mengülloğlu, hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alınan zanlılardan S.Y, D.S. ve M.Ç. tutuklanmış, E. Mengülloğlu ise akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için Adana Dr. Ekrem Tok Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti.

