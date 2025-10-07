Habertürk
        Hatay Haberleri

        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi

        Hatay'da jandarma ekipleri pamuk hasadı yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        Giriş: 07.10.2025 - 14:18
        Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi
        Hatay'da jandarma ekipleri pamuk hasadı yapan işçilere Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgi verdi.

        İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekipler, pamuk tarlasında hasat yapan işçilere KADES tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

        Etkinlikte, jandarma personeli "Kadına el kal-ka-maz!" yazılı pankartla kadın işçilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

