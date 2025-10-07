Jandarmadan pamuk hasadı yapan işçilere "KADES" eğitimi

Bu kapsamda ekipler, pamuk tarlasında hasat yapan işçilere KADES tanıtımı ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yürütüldü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.