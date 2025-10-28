Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 11:51 Güncelleme: 28.10.2025 - 11:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da silahla havaya ateş açan 4 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde silahla havaya ateş eden 4 şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocatepe, Buluttepe ve İsmet İnönü mahallelerinde havaya ateş açılmasına ilişkin araştırma yaptı

        Kimlikleri tespit edilen şüpheliler A.Ş, H.İ.K, M.N. ve N.D, polis ekiplerince yakalandı.

        Üst aramalarında 3 tüfek, 517 fişek ve 25 uyuşturucu hap ele geçirilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Türkiye-İngiltere Eurofighter imzalarını attı
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Nilay'ı 15 kurşunla katletmişti! Yürek yakan ayrıntı...
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Google'dan nükleer tesis hamlesi
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Bahis skandalı Avrupa'da yankılandı!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Sındırgı'dan yeni kareler!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Galatasaray'dan dev gelir hedefi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Starmer ile bir araya geldi
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Fenerbahçe'de prim sevinci!
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        Papa'nın Türkiye programı belli oldu
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        "Fenerbahçe evrim geçirmiş"
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Arizona'yı andırıyor... Kars'ta havadan görüntülendi
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Turistik Doğu Ekspresi'nin fiyatları belli oldu
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Karadağ Türk vatandaşlarına vize uygulayacak
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        Dünya'nın yeni bir 'yarı-uydusu' var ve tek de değil
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        "Batı Anadolu'da deprem fırtınası sürecek" demişti... Prof. Dr. Okan Tüysüz'den çarpıcı açıklama!
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Kendi aralarında 3'e ayrıldılar
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Yurt dışı borçlanma azaldı
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ev alanların yüzde 70'i mevduattan geliyor
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        Ekonomi neredeyse futbolumuz da orada
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor
        ABD bulut bilişim pazarını domine ediyor

        Benzer Haberler

        Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
        Depremlerden etkilenen Hatay 9 aylık ihracatta Doğu Akdeniz'in lideri
        Dörtyol'da polisler ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Dörtyol'da polisler ilkokul öğrencilerinin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
        Hatay'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Hatay'da trafikte çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        İskenderun ilçesinde motosiklet tamirhaneleri denetlendi
        İskenderun ilçesinde motosiklet tamirhaneleri denetlendi
        Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 20 düzensiz göçmen yakalandı