        Hatay Haberleri

        Hatay'da ayağı asansör makarasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakım yapmak için asansör kabininin üstüne çıkan ve ayağı makaraya sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 14:28 Güncelleme: 01.11.2025 - 14:28
        Hatay'da ayağı asansör makarasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakım yapmak için asansör kabininin üstüne çıkan ve ayağı makaraya sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İsmet İnönü Mahallesi'nde 15 katlı rezidansın asansör bakımını yapmak için kabinin üstüne çıkan M.B'nin ayağı, makara ile halat arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan M.B. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

