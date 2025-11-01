Hatay'da ayağı asansör makarasına sıkışan işçiyi itfaiye kurtardı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakım yapmak için asansör kabininin üstüne çıkan ve ayağı makaraya sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bakım yapmak için asansör kabininin üstüne çıkan ve ayağı makaraya sıkışan işçi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İsmet İnönü Mahallesi'nde 15 katlı rezidansın asansör bakımını yapmak için kabinin üstüne çıkan M.B'nin ayağı, makara ile halat arasına sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince ayağı sıkıştığı yerden kurtarılan M.B. İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.