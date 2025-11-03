Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 14:54 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık ve müşteki avukatlarının talepleri dinlendi.

        Taleplerin ardından heyet, sanık Enver D'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Kırıkhan ilçesinde eşi Sinem D'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Enver D. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Engin Çağlar'ın ölümünde motosikletlinin ifadesi ortaya çıktı!
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Oğlunun cesedi çürümüştü... Anneden DNA alındı... Yürek yakan teşhis!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Ferrero'nun taahhütlerini yerine getirmesi zorunluluk"
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        "Trump Meksika'daki kartellere karşı harekat planlıyor" iddiası
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Parkta scooter ile gidiyordu... Yok yere öldürüldü!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Mourinho'nun enkazını yeniden inşa etti: Tedesco
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı

        Benzer Haberler

        Cilvegözü'nden son 4 ayda 50 milyon dolarlık ihracat
        Cilvegözü'nden son 4 ayda 50 milyon dolarlık ihracat
        Hatay'da üniversite öğrencileri mandalina hasadına katıldı
        Hatay'da üniversite öğrencileri mandalina hasadına katıldı
        Depremzede kadın, sahipsiz kedilere kucak açtı
        Depremzede kadın, sahipsiz kedilere kucak açtı
        Artan kazalara dikkat çekmek için yol kapattılar
        Artan kazalara dikkat çekmek için yol kapattılar
        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi
        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi
        Evin bahçesindeki köpeği çaldı; o anlar kamerada
        Evin bahçesindeki köpeği çaldı; o anlar kamerada