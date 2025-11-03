Hatay'da eşini bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığın yargılanması sürdü
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde eşini bıçakla yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırıkhan Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada, sanık ve müşteki avukatlarının talepleri dinlendi.
Taleplerin ardından heyet, sanık Enver D'nin tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.
Kırıkhan ilçesinde eşi Sinem D'yi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Enver D. hakkında "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
