Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.
Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapan ekipler, yoklama kaçağı 1 şüpheliyi yakaladı.
Uygulamada, kurallara uymayan bazı araç sürücülerine de ceza kesildi.
