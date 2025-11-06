Habertürk
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 08:40 Güncelleme: 06.11.2025 - 08:40
        Hatay'da huzur ve güven uygulaması yapıldı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde polis ekiplerince huzur ve güven uygulaması gerçekleştirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı çok sayıda ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, araçlar ve araçlardaki kişiler arandı.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapan ekipler, yoklama kaçağı 1 şüpheliyi yakaladı.

        Uygulamada, kurallara uymayan bazı araç sürücülerine de ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

