        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:04 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:04
        Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Cafer Uğur Talay (20) yönetimindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenaze incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

