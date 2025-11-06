Hatay'da devrilen motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Cafer Uğur Talay (20) yönetimindeki 31 AZV 887 plakalı motosiklet, Ocaklı Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze incelemenin ardından Dörtyol Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
