        Dörtyol'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Dörtyol'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        14.11.2025 - 14:40
        Dörtyol'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.

        Numune Evler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen M.T. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede hasar meydana geldi.

