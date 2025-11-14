Dörtyol'da evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Numune Evler Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 2. katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında dumandan etkilenen M.T. Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Dairede hasar meydana geldi.
