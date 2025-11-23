Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2025 - 13:41 Güncelleme: 23.11.2025 - 13:41
        Hatay'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı
        Hatay'ın merkez Antakya ve Defne ilçelerinde polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada incelenen 129 araçtan 2'sinin sürücüsüne 39 bin 521 lira ceza kesildi.

        Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 507 kişinin kontrol edildiği uygulamada, 23 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Çalışmada 86 gram esrar, 48 uyuşturucu hap, 40 gram sentetik uyuşturucu ve 1 kök kenevir ele geçirildi.

        Kafe ve masaj salonlarının da denetlendiği uygulamada, 3 iş yerine sigortasız işçi çalıştırma, 2 işletmeye ise kapalı alanda sigara içilmesi nedeniyle ceza verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

