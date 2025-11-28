Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ'da yaya geçitleri boyandı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıpranan trafik çizgileri ve yaya geçitleri yenilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:20 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:20
        Samandağ'da yaya geçitleri boyandı
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde yıpranan trafik çizgileri ve yaya geçitleri yenilendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler, ilçede okul önleri ve ana arterler başta olmak üzere zamanla yıpranarak görünürlüğünü kaybeden yaya geçitlerini inceleyerek raporladı.

        Hazırlanan rapor doğrultusunda, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerince trafik çizgileri ve yaya geçitleri boyandı.

