Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:37 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da aranan 8 firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 8 firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ve Erzin ilçelerindeki bazı adreslere operasyon düzenledi.

        Adreslerde haklarında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası olan K.C, C.T, S.D, H.S, B.D, G.E, M.Y. ve M.T. yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        "Başlarını öne eğdirmeyiz, al-ver sürecine kapalıyız"
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        Trump'tan "Elon ile arkadaş mısınız?" sorusuna yanıt
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        'Dur' ihtarına uymadı... Olmayacak kişiye çarptı!
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        Hayatlarının baharında... İki kardeş birlikte öldü!
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Elif kaldırımda yürüyordu... 8 yaşında gelen ölüm!
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Yağış yok, sis ve pus var
        Yağış yok, sis ve pus var
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!

        Benzer Haberler

        21 yıl sonra evlenerek aşklarına engel tanımayan cüce çift, anne ve baba ol...
        21 yıl sonra evlenerek aşklarına engel tanımayan cüce çift, anne ve baba ol...
        Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
        Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutu...
        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutu...
        TIR ile motosiklet çarpıştı; anne ile bebeği öldü, 3 yaralı
        TIR ile motosiklet çarpıştı; anne ile bebeği öldü, 3 yaralı
        Tır ile çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği öldü
        Tır ile çarpışan motosikletteki anne ve 2 aylık bebeği öldü
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaraland...
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaraland...