Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile 2 çocuğu yaralandı.

