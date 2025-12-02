Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile 2 çocuğu yaralandı.
Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile A.E'nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.
