Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile 2 çocuğu yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 13:08 Güncelleme: 02.12.2025 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışan motosikletteki anne ve bebeği öldü, 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırla çarpışan motosikletteki Suriye uyruklu anne ve 2 aylık bebeği hayatını kaybetti, baba ile 2 çocuğu yaralandı.

        Antakya-İskenderun kara yolunun Güzelburç mevkisinde T.B. idaresindeki 31 AKR 883 plakalı tır ile A.E'nin kullandığı 31 MD 1357 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki Suriyeli karı koca ve 3 çocuğu yola savruldu.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Anne M.E. (24) ve 2 aylık bebeği A.E'nin yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralanan baba A.E. ile çocukları R.E. ve Ş.E'yi Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tır sürücüsü T.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla görüntüledi
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı uzayda
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Prof. Dr. Özlü'den ‘H3N2’ grip virüsü uyarısı!
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Otomotivde tüm zamanların satış rekoru
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        Karadeniz'de bir Rus tankerine saldırı
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Navigasyonla geldiği yolda trafiği felç eden TIR şoförü: Konumdaki o kadın...
        Navigasyonla geldiği yolda trafiği felç eden TIR şoförü: Konumdaki o kadın...
        İskenderun Körfezi'nde gökkuşağı oluştu
        İskenderun Körfezi'nde gökkuşağı oluştu
        Hatay'da görme engelli hafız öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor
        Hatay'da görme engelli hafız öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor
        Arsuz'da müstakil ev yandı
        Arsuz'da müstakil ev yandı
        Antakya'da elektrik panosu yandı
        Antakya'da elektrik panosu yandı
        Erzin'de baraka alevlere teslim oldu
        Erzin'de baraka alevlere teslim oldu