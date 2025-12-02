Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da görme engelli hafız öğrencileri Kur'an-ı Kerim ile tanıştırıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın Belen ilçesinde kabartma yazıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyip hafız olan 26 yaşındaki görme engelli Abdulkadir Akdağ, göreve başladığı kursta çocuklara kutsal kitabı öğretiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 10:50 Güncelleme: 02.12.2025 - 10:50
        Henüz 5 yaşındayken gözlerinde yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan Akdağ'a, tetkikler sonucu üveit hastalığı teşhisi kondu.

        Akdağ, tedavi sürecinde 5 ameliyat geçirmesine rağmen görme yetisini sol gözünde 14 yaşında, sağ gözünde ise 19 yaşında kaybetti.

        Yaşadığı zorlu süreçte Akdağ'ın hayatı, Gazi Abdurrahman Paşa Camisi'nin imam hatibi Fatih Bilir ile tanışmasıyla değişti.

        Akdağ, Bilir'in yönlendirmesiyle gittiği İstanbul'daki Halkalı Çamlıkaltı Kur'an Kursu'nda kabartma yazı olarak bilinen Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim'i öğrendi.

        Memleketine dönüp Belen İlçe Müftülüğünün Hafızlık Seviye Tespit Sınavı'nı kazanan Akdağ, eylül ayında göreve başladığı Ali Sert Kur'an Kursu'nda dini bilgiler verdiği çocukların kutsal kitabı keşfetmesini sağlıyor.

        - "İslamiyet beni hayata döndürdü"

        Abdulkadir Akdağ, AA muhabirine, sıkıntılarını ailesinin ve çalıştığı kursun müdürü İmam Hatip Fatih Bilir'in desteğiyle aştığını söyledi.

        İslam sayesinde daha huzurlu ve mutlu yaşam sürdüğünü dile getiren Akdağ, "İslamiyet beni tekrar hayata döndürdü. Fatih Bilir bana sadece hocalık değil ağabeylik de yaptı. Beni sınava hazırladı ve hamdolsun hafızlığımı bitirdim. Allah nasip etti." dedi.

        Akdağ, çalıştığı yatılı kursta kendisi gibi hafızlar yetiştirmeyi istediğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Sabah namazına öğrencilerimizle kalkıyoruz. Derslerimizi çalışıyor, sohbet ediyor, yeri geliyor oyun oynuyoruz. Bu şekilde akşama kadar ilgilenerek elimden geldiğince öğrencilere hizmet etmeye çalışıyorum. Burada 3 belletmen olarak çalışıyoruz. Benim 12 öğrencim var, en minnoşlarına ben bakıyorum."

        - "En büyük hayalim görme engelliler için Kur'an kursu açmak"

        Görme engelli bireyleri Kur'an ile tanıştırmayı hedeflediğini anlatan Akdağ, şunları kaydetti:

        "Gözlerini kaybeden bireylerin yaşadıkları şoku belirli bir süre sonra atlatıp, hayata tekrardan dönmeleri gerektiği kanaatindeyim. En büyük hayalim görme engelliler için Kur'an kursu açmak. Yetiştirdiğim talebelerimin Türkiye'ye yayılmasıyla bu hizmeti daha da geliştirmek istiyorum. Belki de yurt dışına kadar devam ederiz. Hayatıma nasıl dokunuldu ve değiştiyse, ben de bir görme engellinin hayatına dokunup değiştirmeyi çok isterim."

        Bilir de Akdağ'ın maneviyatı güçlü bir genç olduğunu vurgulayarak, "Abdulkadir azimli ve gayretli bir hafız. İşine aşk da katınca Allahuteala o gücü ona ihsan ediyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

