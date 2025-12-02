Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı.

        Giriş: 02.12.2025 - 23:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 23:13
        Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı.

        Buluttepe Mahallesi'nde M.Ç, hafif ticari aracını yolda yürüyen husumetlisi V.Ş'nin üzerine sürdü.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan V.Ş'nin yol kenarındaki bahçe duvarına çarptığı olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan V.Ş, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün, 28 Eylül'de husumetli komşular arasında çıkan ve Leyla Şahin'in (63) hayatını kaybettiği kavgada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Olay anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        •⁠ ⁠Olay

        İskenderun ilçesinde 28 Eylül'de, husumetli komşular arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan Leyla Şahin (63) hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanmış, V.Ş. ile M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

