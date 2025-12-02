Hatay'da hafif ticari aracıyla çarptığı husumetlisini yaralayan sürücü tutuklandı

İskenderun ilçesinde 28 Eylül'de, husumetli komşular arasında çıkan kavgada tüfekle yaralanan Leyla Şahin (63) hayatını kaybetmiş, polis ekiplerince yapılan çalışmalarda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklanmış, V.Ş. ile M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Olay anı ise çevredeki bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücünün, 28 Eylül'de husumetli komşular arasında çıkan ve Leyla Şahin'in (63) hayatını kaybettiği kavgada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan M.Ç. olduğunu belirledi. M.Ç, ekiplerin operasyonuyla yakalandı.

