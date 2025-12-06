Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 11:11 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:21
        Hatay'da denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları devam ediyor
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde tekneyle açıldığı denizde kaybolan balıkçıyı arama çalışmaları sürüyor.

        Çevlik Sahili'nde 2 Aralık'ta tekneyle balık avına çıkmasının ardından haber alınamayan Refik Sahiloğulları'nı (57) bulmak için Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekiplerince başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

        Ekipler, 2 dalış timi ve 8 güvenlik botuyla arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

        Öte yandan, Sahiloğulları'nın yakınları da Çevlik Limanı'nda arama çalışmalarını takip ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

