Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2025 - 21:08 Güncelleme: 11.12.2025 - 21:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kaybolan çocuk ekiplerce bulundu.

        Saraykent Mahallesi'nde 3 yaşındaki M.D'nin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfına bağlı arama kurtarma ekiplerinin de destek verdiği çalışmada çocuk, evinin 1,5 kilometre uzağındaki konteyner kentte bulundu.

        Sağlık kontrolünden geçirilen M.D'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Bakan Güler'den SDG'ye net mesaj
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        Doğum izni 25 haftaya çıkıyor
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        "Savaşa şimdiden hazırız"
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Jurasek'in yerine 2 aday!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        Yine yüreğimiz kavruldu! Çocuklarının gözü önünde katledildi!
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        11 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        "İşveren taşın altına elini koymalı"
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Danıştay'dan AIDS tazminatı kararı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Tuğyan'ın valizlerle görüntüsü ortaya çıktı
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        Beşiktaş'a Premier Lig'den stoper!
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        İşyeri ruhsatları yönetmeliği değişti
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Nadide tür ağaçta görüntülendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Şampiyonluk oranları güncellendi!
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Türkiye'nin en zengin illeri belli oldu
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Film gibi kaçış: Machado tekneyle Venezuela'dan çıkmış
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Gastronominin ezber bozan tezleri
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Domenico Tedesco'dan ilk 11 kararı!
        Tahvil ve hisse fonu zamanı
        Tahvil ve hisse fonu zamanı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
        Hatay'da 2 şüpheli kargoyla tarihi eser göndermeye çalışırken yakalandı
        Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi
        Kargoda Helenistik döneme ait 26 sikke ele geçirildi
        Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı
        Bagajına 2 kişiyi sığdırdığı otomobilde 8 göçmeni kaçırırken yakalandı
        Antakya'da sis etkili oldu
        Antakya'da sis etkili oldu
        Kayıp balıkçı 9 gündür sahilde ve denizde aranıyor
        Kayıp balıkçı 9 gündür sahilde ve denizde aranıyor
        Hatay'da hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi
        Hatay'da hijyen ve gıda güvenliği kurallarına uyulmayan işletme mühürlendi