Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri basın mensuplarına anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, 6 Şubat 2023'teki depremlerden bu yana gerçekleştirdikleri faaliyetleri basın mensuplarına anlattı.

        Eren, HMKÜ Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda, depremde kaybettikleri akademisyenlere ve çalışma arkadaşlarına Allah'tan rahmet diledi.

        Konuşmasına slayt eşliğinde devam eden Eren, depremlerin ardından yerleşkede gerçekleştirilen çalışmaları anlattı.

        Üniversite olarak Hatay'a değer katmak istediklerini belirten Eren, "Tüm çalışmalarımızda bunun gayreti içerisindeyiz. Zor dönemde yapılan bu işler öyle zannediyorum ki daha değerli. Elbette bu çalışmaların tamamını devletimizin desteği, milletimizin duası ve sizlerin emeğiyle Hatay'a kazandırıyoruz." dedi.

        Eren, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Kavgada yaralanan futbolcunun durumu ağır! Bacağının kesilme riski var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Serbest bırakılmıştı... Ev hapsindeki Sultan Nur'dan haber var!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        "Bana benziyor ama ben değilim" Anne yakalandı kızı aranıyor!
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Ukrayna, Rusya'nın dondurulmuş fonu olmadan hayatta kalabilir mi?
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        Galatasaray kupada sahne alıyor!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        İki kişinin öldüğü dehşette sürücü motosiklete kızdı iddiası!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Oscar töreni YouTube'da yayınlanacak!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        2026’da gökyüzünde neler olacak?
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Maduro'dan Trump'a yanıt
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?
        Klavyedeki harfler neden alfabetik değil?

        Benzer Haberler

        Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı
        Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı
        Antakya'da otomobil yangını
        Antakya'da otomobil yangını
        Otoyolda devrilip yanan TIR'daki 2 kişi öldü; alevlerden kaçan anguslar kam...
        Otoyolda devrilip yanan TIR'daki 2 kişi öldü; alevlerden kaçan anguslar kam...
        Kaza yapan tırdan kaçan anguslar şehir turunda
        Kaza yapan tırdan kaçan anguslar şehir turunda
        Antakya künefesi 'dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde zirveye oturdu
        Antakya künefesi 'dünyanın en iyi 100 tatlısı' listesinde zirveye oturdu
        DEM partili milletvekilinin 'Şantiye şefi' yakıştırmasını yaptığı Bakan Kur...
        DEM partili milletvekilinin 'Şantiye şefi' yakıştırmasını yaptığı Bakan Kur...