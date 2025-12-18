Hatay'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.
Kuzuculu Mahallesi'nde G.O. idaresindeki kamyon, park yerinden hareket ettiği sırada bisikletiyle ilerleyen 5 yaşındaki Turgay Ata Demir'e çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
G.O, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
