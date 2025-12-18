Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 21:42 Güncelleme: 18.12.2025 - 21:42
        Hatay'da kamyonun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletli çocuk yaşamını yitirdi.

        Kuzuculu Mahallesi'nde G.O. idaresindeki kamyon, park yerinden hareket ettiği sırada bisikletiyle ilerleyen 5 yaşındaki Turgay Ata Demir'e çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demir, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        G.O, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

