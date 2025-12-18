Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin bahçenin tel örgüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 14:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 14:05
        Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Hatay'ın Erzin ilçesinde otomobilin bahçenin tel örgüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücünün ismine ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Şükrü Paşa Mahallesi'nde tel örgüye çarpıp bahçeye girdi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

