Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 19:14 Güncelleme: 18.12.2025 - 19:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da tırla çarpışması sonucu ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        T.K. idaresindeki 31 APM 988 plakalı otomobil, Antakya-İskenderun kara yolunun Alsancak mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 80 ACR 211 plakalı tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü T.K, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Öte yandan kazada parçalanarak ikiyi ayrılan otomobilin motor bölümünün 200 metre ileriye savrulduğu görüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Sedef'in katil zanlısı tüyler ürpertti!
        Serbest bırakıldılar
        Serbest bırakıldılar
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Dilovası'ndaki dehşette fabrika sahibinin akılalmaz oyunu!
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Brüksel'de polis ve çiftçiler arasında çatışma çıktı
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Bahçeli: DEM Parti'nin miting yapmasında mahsurlu bir yan yok
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Kavgada yaralanan bacağının kesilme riski olan futbolcu entübe edildi!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Beşiktaş'ın kaleci planı!
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Asgari ücrette ikinci toplantı sona erdi
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Çok tehlikeli buluyoruz"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        "Vurulan İHA küçük parçalara ayrıldı"
        Arda Güler için takas iddiası!
        Arda Güler için takas iddiası!
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Enflasyon hesabında yeni dönem
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Okan Karacan adliyeye sevk edildi
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Dünyanın En İyi Turizm Köyleri açıklandı! Türkiye'den 4 köy listede
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Boubon'un imparatoru Ankara'da
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Fenerbahçe’de orta saha operasyonu!
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Genç BES, OKS'yi yakaladı
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler
        Suya gömülen köy ortaya çıktı! Kanoyla gezdiler

        Benzer Haberler

        Kaleci İsmail Çipe'nin babasının cenazesi Hatay'da defnedildi
        Kaleci İsmail Çipe'nin babasının cenazesi Hatay'da defnedildi
        Hatayspor, Serikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Hatayspor, Serikspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Erzin ilçesinde bahçenin tel örgüsüne çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
        HBB, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek sistemi hayata geçiriyor
        HBB, kurumlar arası koordinasyonu güçlendirecek sistemi hayata geçiriyor
        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi
        HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, son 3 yıllık faaliyetleri değerlendirdi
        Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı
        Erzin'de trafik kazası: 3 yaralı