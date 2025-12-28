Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Hatay'da 1020 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2025 - 17:56 Güncelleme: 28.12.2025 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da sahte içki operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'da 1020 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Defne ve İskenderun ilçelerinde sahte içki üretildiği belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.

        Adreslerde yapılan incelemelerde 1020 litre sahte içki, 77 içki şişesi ve 97 alkollü içki aroması ele geçirildi.

        Ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Makas attı, alev aldı, motoru fırladı!
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Cezaevinden çıktı, birlikte yaşadığı kadını katletti
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Somaliland'e çağrı: Yabancıları topraklarınıza sokmayın
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Kadınlar arasındaki kavgada cinayet!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Beşiktaş'a Serie A'dan sürpriz golcü!
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Uyuşturucu soruşturmasında yeni gözaltılar
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Nargile faciası! 6 kişi hastaneye kaldırıldı!
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Kar yağışı kentleri etkiledi
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Sabiha Gökçen'de yeni dönem başlıyor
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Brigitte Bardot hayatını kaybetti
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor

        Benzer Haberler

        Hatay'da güneşli havanın keyfini sörf yaparak çıkardılar
        Hatay'da güneşli havanın keyfini sörf yaparak çıkardılar
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Hatay'da gençlerle buluştu
        Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, Hatay'da gençlerle buluştu
        İnşa çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkan Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı...
        İnşa çalışmalarıyla yeniden ayağa kalkan Habibi Neccar Camii, Cumhurbaşkanı...
        Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti
        Hatay'da eğitimlerini tamamlayan 1279 acemi er yemin etti
        Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi
        Vince çıkarak intihara kalkışan şahsı itfaiye vazgeçirdi
        Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü
        Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü