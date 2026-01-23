Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yeşilköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

