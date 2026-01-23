Habertürk
Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Giriş: 23.01.2026 - 21:07 Güncelleme: 23.01.2026 - 21:07
        Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde lastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

        Yeşilköy Mahallesi'nde bir lojistik firmasına ait lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

