        Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Hatay'da depremde hasar gören 500 Evler Sitesi'nin yerinde güvenli konutlar yükseldi

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar görmesi nedeniyle kontrollü yıkılan 500 Evler Sitesi'nin sakinleri, talepleri üzerine aynı yere inşa edilen güvenli konutlarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:03 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:03
        Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki site, Kahramanmaraş merkezli 3 yıl önceki depremlerde ağır hasar görmesinin ardından ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı.

        Yaşamlarını aynı yerde sürdürmek isteyen site sakinlerinin talebi üzerine arazide kentsel dönüşüm projesi başlatıldı.

        Enkazın kaldırılması sonrası rezerv alana dahilen araziye, Emlak Konut GYO tarafından yaptırılan ve 576 daireden oluşan 24 bloklu 576 Evler Sitesi geçen yılın temmuz ayında tamamlandı.

        İşlemlerin ardından yeni ve güvenli konutlarına yerleşen hak sahibi aileler, rahat nefes aldı.

        - "Sitede yaşam daha sağlam ve güvenli başladı"

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AA muhabirine, konut sahiplerinin, sitenin rezerv alana dahil edilmesi için toplu müracaatta bulunduklarını söyledi.

        Talebin ardından başlatılan inşa çalışmasının 1 yılda tamamlandığını dile getiren Masatlı, "Vatandaşlarımız devletimizin en güçlü, güzel ve sağlamını yapacağına inanarak bir kez daha yapılanları somut olarak görmüştür. Sitede yaşam eskisinden daha güçlü zeminde, daha sağlam ve güvenli olarak başladı." dedi.

        Masatlı, rezerv alanlarda zemin etüt çalışmalarının hassasiyetle yapıldığını vurgulayarak, "İhtiyaç duyulan yerlerde zemin ıslahı, dolgu, fore kazık ve donatılı fore kazık uygulaması gibi yöntemlerle vatandaşlarımızın konutu en güvenli ve sağlam şekilde inşa edilmektedir." diye konuştu.

        - Depremzedeler evlerinden memnun

        Konutuna yerleşenlerden 68 yaşındaki Vahide Bozkurt, yeni yuvasını çok beğendiğini söyledi.

        Projede emeği geçenlere teşekkür eden Bozkurt, "Bizim evimizi kendimiz yapma imkanımız yok, 'Devletimiz yaparsa ve ömrümüzde varsa geçer otururuz' demiştik. Bazı insanlar 'evler küçük' diyormuş. Şu ev bir aileye bol bol yeter. 4 odalı bir ev, daha ne isteriz Rabb'imden." dedi.

        Eşi Yahya Bozkurt da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a depremzedelerin yanında oldukları için şükranlarını sunduğunu anlattı.

        Üç çocuk annesi 30 yaşındaki Güldane Gülüm de evine kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "İmza toplayarak başvuru yaptık. Sitemiz yerinde dönüşüme dahil edildi. Devletimiz kısa sürede evlerimizi yaptı ve yerleştik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

