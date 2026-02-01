Hatay'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Hatay'ın Defne ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 31 N 0505 plakalı otomobil, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisinde devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ve yanındaki 2 kişi, sağlık personelince Defne Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

